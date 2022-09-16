Суд арестовал убившего знакомого мачете россиянина

В Москве суд арестовал россиянина, убившего соперника из ревности

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на время следствия 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве знакомого с помощью мачете. Об этом в пятницу, 16 сентября, «Ленте.ру», рассказала официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, обвиняемого отправили в СИЗО до 14 ноября 2022 года. В отношении него расследуется дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. «14 сентября обвиняемый, испытывая личные неприязненные отношения к 39-летнему мужчине, возникшие на почве ревности к бывшей сожительнице, подкараулил его в подъезде жилого дома на улице Люблинская», — рассказала представитель прокуратуры.

По данным следствия, потерпевший успел выбежать на улицу, где его догнал обвиняемый и в ходе драки нанес ему в различные части тела около 20 ударов мачете и ножом. Впоследствии тело было обнаружено с колото-резаными ножевыми ранениями. После задержания подозреваемый признался, что убил друга мачете из ревности к бывшей сожительнице.