Московский бомж убил друга мачете из ревности к бывшей сожительнице

В Москве россиянина задержали за убийство друга мачете из ревности к бывшей сожительнице

В Москве сыщики уголовного розыска задержали 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве друга. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 14 сентября 2022 года между двумя бомжами, ведущими асоциальный образ жизни, произошла ссора возле дома на улице Люблинской. Впоследствии тело одного из них было обнаружено с колото-резаными ножевыми ранениями. После задержания подозреваемый признался, что убил друга мачете из ревности к бывшей сожительнице.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается»,— рассказала Юлия Иванова.

6 сентября сообщалось, что в Самарской области россиянин за обидные слова убил знакомого тупым предметом и ножом.