Россиянка из Лондона рассказала о снижении поддержки Киева беднеющими британцами

Россиянка из Лондона рассказала, что беднеющие британцы стали меньше поддерживать Украину

Россиянка, живущая в Лондоне, рассказала, что британцы на фоне роста цен и резкого скачка бедности стали меньше поддерживать Киев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Татьяна проживает в столице Соединенного королевства более 14 лет. По ее словам, в последние месяцы по фоне ситуации вокруг Украины зарплаты стало хватать только на оплату коммунальных услуг, не остается денег даже на проездной, хотя раньше семья считалась крепким средним классом, могла себе позволить содержать четырехкомнатный дом, несколько раз в году путешествовать.

Теперь энергетические компании предлагают расплачиваться частями, если нет возможности полностью покрыть счета, ожидается, что зимой цены за газ и электричество увеличатся. Россиянка не представляет, как будут выживать пенсионеры и менее обеспеченные граждане, несмотря на то, что государство оказывает поддержку населению.

«Многие англичане сейчас стали задумываться, почему они терпят лишения. Заметила, что и за Украину они уже не так топят, как пару месяцев назад. Больше молчат, воздерживаются от комментариев», — заключила Татьяна.

Ранее стало известно, что четверть британских семей, участвующих в программе по размещению украинских беженцев, планируют отказаться от участия в ближайшие недели из-за кризиса стоимости жизни на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию. Кроме того, правительство задерживает ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов, а также отказывается увеличить субсидии до 700 фунтов стерлингов.