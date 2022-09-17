Полиция задержала пробившегося к гробу Елизаветы II британца

Sky News: британец пробился к гробу Елизаветы II и попытался его потрогать

Британская полиция задержала мужчину который пробился к гробу королевы Елизаветы II и попытался поднять с него королевский штандарт. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам очевидцев, мужчина оттолкнул ребенка, стоявшего перед ним в очереди, подбежал к гробу и поднял королевский штандарт, который покрывает гроб королевы, однако быстро был схвачен полицейскими​​​. По словам собравшихся, он пытался прикоснуться к гробу.

«Около 10 вечера в пятницу 16 сентября офицеры из подразделения защиты парламентариев и дипломатов лондонской полиции задержали человека в Вестминстерском после нарушения порядка. Он был задержан за нарушение Закона об охране общественного порядка и в настоящее время находится под стражей», — сообщили в полиции.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. В Британии объявили 10-дневный общенациональный траур.