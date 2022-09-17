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Китай выразил резкое недовольство из-за визита чешских политиков на Тайвань

Посольство КНР в Праге: Китай вручил ноту протеста Чехии из-за визита делегации на Тайвань

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Китайское посольство в Праге заявило, что начавшийся в субботу визит делегации Сената (верхней палаты парламента) и ряда министерств Чехии на Тайвань является нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, об этом говорится на сайте дипломатического представительства.

Как отметили в ведомстве, действия чешских властей являются серьезным нарушением суверенитета. Китайские дипломаты указали Чехии на нарушение норм международных отношений и двусторонних политических обязательств. «Это подрывает политические основы сотрудничества между Китаем и Чешской Республикой. Китайская сторона выражает резкое недовольство таким актом и уже вручила официальную позицию в ноте протеста чешской стороне», — уточнили в посольстве.

Чешская делегация будет находиться на Тайване с 17 по 24 сентября.

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Марина Совина
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