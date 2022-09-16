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Стало известно о планах Китая по захвату Тайваня к 2027 году

Замглавы ЦРУ Коэн заявил, что Китай планирует захватить Тайвань к 2027 году

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует захватить Тайвань к 2027 году. Об этом заявил заместитель директора Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн в эфире телеканала CNN, передает Street Insider.

По словам офицера контрразведки, председатель КНР дал приказ своим военным подготовить Народную освободительную армию Китая к занятию контроля над островом Тайвань. При этом Коэн отметил, что несмотря на сведения о разработки планов наступления американское разведсообщество до сих пор не уверено в готовности Пекина привести их в действие.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что китайское правительство вводит санкции против глав американских компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за поставки оружия Тайваню.

14 сентября комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Так, в рамках законопроекта Тайваню выделят 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

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Николай Чигасов
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