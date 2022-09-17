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На Западе рассказали об «ахиллесовой пяте» Украины

В Цюрихе назвали «ахиллесовой пятой» Украины ее зависимость от поставок западного оружия

Фото: Shutterstock

Эксперт по стратегии в Военной академии Федерального института технологий (Цюрих) Марсель Берни назвал уязвимым местом Украины ее зависимость от поставок западных боеприпасов и оружия. Его слова в субботу, 17 сентября, цитирует немецкое издание Blick.

«"Ахиллесова пята" Украины — это поддержка Запада», — отметил эксперт. По его мнению, России было бы выгодно посеять раздор между Киевом и государствами, входящими в НАТО.

При этом, как считает Берни, страны Североатлантического альянса неохотно отдают свое самое мощное оружие Киеву, так как боятся, что оно попадет «в руки русских». Также они опасаются, что оружия не будет хватать им самим.

Кроме того, Запад предполагает, что прямые поставки самого эффективного оружия будут расценены Россией как эскалация конфликта. «Я думаю, что страны НАТО тоже хотят этого избежать», — резюмировал эксперт.

13 августа сообщалось, что в США «ахиллесовой пятой» украинской армии назвали дефицит бюджета, составляющий около пяти миллиардов долларов. Из-за этого у Киева есть проблемы с выполнением социальных обязательств в армии и финансированием боевых действий.

Елизавета Новикова
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