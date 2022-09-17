Россиянка за деньги приводила детей к педофилу

В Ленобласти задержали педофила и его сообщницу, приводившую ему детей за деньги

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в педофилии, и его сообщницу, которая приводила ему детей за деньги. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, задержанная также принимала участие в насильственных действиях.

По данным издания, жертвами педофилов стали минимум двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Насилие над ними произошло в лесу около СНТ «Красногорские покосы» Ломоносовского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в Кузбассе ранее судимый 41-летний житель города Мыски получил пожизненное заключение за убийство и изнасилование двух 10-летних школьниц. Мужчина надругался над девочками в заброшенном доме, после чего задушил их, спрятал тела под матрасами и скрылся. Также было возбуждено дело о халатности в отношении полицейских, которые должны были следить за мужчиной как за лицом, освободившимся из мест лишения свободы. Оно рассматривается в суде.