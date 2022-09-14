Педофил получил пожизненное заключение за убийство двух российских школьниц

В Кузбассе педофил получил пожизненное заключение за убийство двух 10-летних школьниц

В Кузбассе ранее судимый 41-летней житель города Мыски получил пожизненное заключение за убийство и изнасилование двух 10-летних школьниц. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 6 сентября 2021 года в городе Киселевске к россиянину на остановке подошли две девочки, одна из них попросила у него семечки для того, чтобы покормить голубя. Нетрезвый мужчина предложил сходить в магазин и взять там еду для птицы и сладости для детей. Купив себе спиртное, а девочкам обещанное, он убедил школьниц пойти к нему в гости.

Придя в заброшенный дом, где он временно проживал, педофил употребил алкоголь, надругался над детьми, задушил их, забросал тела убитых матрасами и покинул жилище. Родители одной из школьниц, переживая о том, что дочь не вернулась домой, обратились в правоохранительные органы, подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

Он признал вину и рассказал, где спрятал тела погибших. После этого суд поместил его в СИЗО. Также было возбуждено дело о халатности в отношении полицейских, которые должны были следить за мужчиной как за лицом, освободившимся из мест лишения свободы. Сейчас оно рассматривается в суде.