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Бывший сотрудник Госдепа заявил о желании США затянуть конфликт на Украине

Экс-сотрудник Госдепа заявил о желании Вашингтона и Лондона затянуть конфликт на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бывший сотрудник Госдепартамента США Кристиан Уитон заявил о желании Лондона и Вашингтона затянуть конфликт на Украине для того, чтобы навредить Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox Business, слова экс-чиновника цитирует РИА Новости.

«Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет», — отметил Уитон.

По его мнению, даже если Киев начнет переговоры Москвой, западные партнеры могут не поддержать это решение. Экс-сотрудник Госдепа добавил, что у Украины есть весомые причины для того, чтобы отказаться от некоторых территорий, на которых живут русскоговорящие жители, «русские в этническом плане».

Кроме того, Уитон заявил, что не поддерживает помощь Вооруженным силам Украины со стороны американских властей.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров. По его словам, передача таких вооружений поставит под удар крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. «Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — указал он.

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Елизавета Новикова
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