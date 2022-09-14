Посол Антонов предупредил, что передача Киеву ракет ATACMS втянет США в конфликт с Россией

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости предупредил США о последствиях поставок Киеву ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) большой дальности с радиусом поражения до 300 километров.

По его словам, передача таких вооружений поставит под удар крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией Анатолий Антонов посол России в США

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году».

Заявления о неучастии США в конфликте на Украине нелепы

Антонов подчеркнул, что заявления США о том, что они не участвуют в конфликте на Украине, нелепы, поскольку факты говорят об обратном.

По словам российского посла, Москва глубоко озабочена «бравадой» американских чиновников о том, что «некие удачи» Киева были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона.

На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном Анатолий Антонов посол России в США

Антонов заявил, что Соединенные Штаты сделали все для того, что превратить Украину в полигон для попыток устаревших и новых вооружений НАТО противостоять российскому оружию.

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни.

8 сентября стало известно, что объем очередного пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Западные кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование

Посол России в Вашингтоне заявил, что западные «кураторы Киева» не согласятся на мирное урегулирование конфликта и продолжат его подогревать.

По словам главы дипмиссии, на войне всегда наживались американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировой войны, а также демонстрирует ситуация вокруг Украины, когда на фронт поступает огромное количество вооружения производства США.

Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал «наступления» Анатолий Антонов посол России в США

С начала специальной военной операции Соединенные Штаты передали Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Общий груз военной помощи составил более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники.

По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

Санкции против России обречены на провал

Антонов заявил, что санкционная политика стран Запада против России обречена на провал, поскольку положение граждан в западных странах ухудшается, в то время как доходы Москвы от поставок энергоносителей увеличиваются.

Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал Анатолий Антонов посол России в США

Посол добавил, что Европа все сильнее впадает в зависимость от США, поскольку американские энергетические компании оказываются в выигрыше от текущего кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что попытки переложить на Россию вину за энергокризис циничны. Он также подтвердил готовность РФ быть надежным поставщиком энергии.

Для решения энергетических проблем в Европе нужно запустить «Северный поток-2»

Посол России заявил, что для решения энергетических проблем в Европе нужно запустить «Северный поток-2». Он также отверг обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы является причиной экономического кризиса, назвав подобные слова «высшим лицемерием».

Будь то энергетика с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии? Анатолий Антонов посол России в США

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии. Тем не менее она заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана».

