Джон Кирби сообщил, что США направят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни

США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Текущее положение изменило то, какие средства США готовы отправлять на Украину в будущем в плане пакетов военной помощи. Я действительно думаю, что вы увидите тут еще один [такой пакет] в предстоящие дни», — сказал он.

Ранее депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге одобрили выделение пяти миллиардов евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи Украине. Средства будут выделены по срочной процедуре. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 15 сентября.