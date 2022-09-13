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США направят Украине новый пакет военной помощи

Джон Кирби сообщил, что США направят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Leah Millis / Reuters

США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Текущее положение изменило то, какие средства США готовы отправлять на Украину в будущем в плане пакетов военной помощи. Я действительно думаю, что вы увидите тут еще один [такой пакет] в предстоящие дни», — сказал он.

Ранее депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге одобрили выделение пяти миллиардов евро в рамках второго транша макрофинансовой помощи Украине. Средства будут выделены по срочной процедуре. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 15 сентября.

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Марина Совина
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