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Цены на газ в Европе выросли в десять раз к допандемийному уровню

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о росте цен на газ в 10 раз к допандемийному уровню
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Charisius / Reuters

Цены на газ в Европе выросли многократно по сравнению с уровнем до пандемии, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова на выступлении сессии Европарламента в Страсбурге приводит ТАСС.

«Цены на газ выросли более чем в десять раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также рассказала, что Европе удалось существенно сократить долю российского газа в импорте — с 40 процентов в 2021 году до 9 процентов в настоящее время. «Но Россия продолжает манипулировать энергетическими рынками, предпочитая сжигать газ в факелах, чем поставлять его [Евросоюзу]. Этот рынок более не работает», — добавила она.

Российская сторона с середины июня сокращала поставки по «Северному потоку», ссылаясь на проблемы с возвратом из ремонта необходимого оборудования, а позднее на санкции, мешающие его получению. 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке прокачки по трубопроводу на неопределенный срок.

О сжигании газа, о котором упоминает фон дер Ляйен, заявляло финское СМИ YLE, ссылаясь на свидетельства очевидцев. К такому выводу их привел появившийся в середине июня гигантский факел недалеко от российско-финской границы, возле компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа.

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Платон Щукин
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