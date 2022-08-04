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«Газпром» принялся сжигать не дошедший до Европы газ

YLE: «Газпром» после сокращения поставок в Европу сжигает излишки газа

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Резкое сокращение поставок природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» привело к тому, что «Газпром», по всей видимости, начал сжигать газ в промышленных масштабах. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные NASA сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE.

К такому выводу приводит появившийся еще 17 июня гигантский факел недалеко от российско-финской границы, возле компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа.

Наблюдать его каждый день можно непосредственно через границу. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA подтверждают наблюдения. Никаких других очагов возгорания в этот период не обнаружено.

«Газпром» ограничил поставку газа по «Северному потоку» со 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов в середине июня. Компания объяснила это неисправностью оборудования Siemens, починить которое не позволяют западные санкции.

На тот момент речь шла о двух турбинах, одна из которых была на обслуживании в Канаде, а другая выработала ресурс. В начале августа в строю остался только один из шести агрегатов, а прокачка сократилась до 33 миллионов. При этом «Газпром» отказывается как забирать отремонтированную турбину, так и отдавать остальные на обслуживание.

Представители российских властей и самой компании утверждают, что им необходимы некоторые документы, в том числе заверение, что турбина не попадает под санкции и не может быть отключена Великобританией. В Германии в ответ на это указывают, что в отношении такого оборудования подобные санкции и не вводились, поэтому требования России выглядят абсурдными и к тому же меняются едва ли не каждый день.

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В Европе готовятся к тому, что в надежде изменить позицию ЕС по Украине российская сторона полностью прекратит поставки топлива ближе к зимнему периоду даже ценой резкой потери доходов. В Кремле по-прежнему заявляют, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и винят в проблемах оппонентов.

На этом фоне средняя суточная добыча Газпрома в июле рухнула на 14 процентов по сравнению с июнем, до 774 миллионов кубометров газа, что стало минимумом с 2008 года. Одновременно продолжается падение поставок в страны дальнего зарубежья. Резкое сокращение продажи газа в Европу невозможно компенсировать китайским направлением в связи с несопоставимостью объемов поставок.

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Платон Щукин
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