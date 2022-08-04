В Кремле рассказали о желании «Газпрома» получить турбину для «Северного потока»

Песков заявил, что «Газпрому» нужна документация для получения турбины

У «Газпрома» есть желание получить отремонтированную турбину для «Северного потока», однако ему нужна юридическая документация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля цитирует «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос журналистов о том, означают ли заявления российской компании по поводу турбины, что она отказывается получать оборудование. «Нет, "Газпром" очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не "Газпром" вводил санкции, они введены в отношении "Газпрома"», — сказал он.

Компании, пояснил Песков, нужны документы, где говорится, что оборудование «не санкционировано». «Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Газпром» ранее заявил, что считает невозможной поставку турбины Siemens для «Северного потока» в Россию из-за санкций Европейского союза (ЕС), Великобритании и Канады. Согласно позиции компании, отправка оборудования не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам производителя.

Siemens, в свою очередь, отметила, что новые причины, по которым турбина не может быть отправлена, появляются с российской стороны ежедневно. Компания настаивает, что никаких санкций по оборудованию нет.