Раскрыта цель «замочившего богатенькую девушку» сталкера

Сталкер, убивший под Красноярском девушку, пытается выдать себя за невменяемого

Сталкер Александр Р., который изнасиловал и расправился с 32-летней Ксенией из Красноярска, пытается выдать себя за невменяемого. Об этом заявляют родственники жертвы и опасаются, что преступник избежит наказания, пишет Telegram-канал Mash.

После преступления он устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку», а теперь с целью выдать себя за сумасшедшего мужчина в своих показаниях заявил, что якобы после расправы переодел Ксению в юбку и сапоги, а затем надругался над телом. Но адвокат семьи указала, что его слова опровергаются результатами экспертизы: изнасилование было еще при жизни девушки. Александр заявил о раскаянии и признался, что был взбешен отказом Ксении вступить с ним в связь.

Также родственники говорят, что из дома девушки пропали деньги и шкатулка с драгоценностями, но обвиняемый уверяет, что ничего не брал. Ксения руководила офисом компании, специализирующейся на помощи бизнесу. Она сделала успешную карьеру, получила два высших образования, в совершенстве владела английским и китайским языками.

Со сталкером из соседнего офиса Ксения столкнулась в коридоре на работе. Уроженец Иркутска Александр Р. устроился менеджером по продажам. После знакомства он стал преследовать девушку. Сталкера уволили, у него закончились деньги, и он в конце апреля поехал к Ксении, проживавшей в собственном доме в поселке Емельяновская Горка.

Александр попросил у нее денег взаймы, однако наличных у девушки не было, и она предложила перевести ему, но у злоумышленника оказались заблокированы карты. В итоге преступник напал на Ксению, она потеряла сознание, а затем он нанес ей восемь ножевых ранений. Мужчина сделал кровавые фотографии с телом, выложил их в свою группу и хвалился своей жертвой. Потом он сдался полицейским.