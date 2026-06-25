Раскрыт секрет итальянского мытья головы

Парикмахер Ферретти: Шампунь следует наносить на определенные участки головы

Один из самых известных и высокооплачиваемых стилистов в мире, звездный парикмахер Россано Ферретти раскрыл секрет итальянского мытья головы. Материал публикует Vogue.

Отмечается, что итальянки питают настоящую страсть к уходу за волосами. Благодаря приемам, которые передаются из поколения в поколение, они добиваются лучшего очищения, большей густоты волос и здоровья кожи головы. Так, по словам эксперта, следует придерживаться следующих четырех правил.

Во-первых, для равномерного распределения шампунь требуется наносить на пять определенных участков головы: переднюю линию роста волос, макушку, правую и левую стороны и затылок. Данное действие позволит добиться более равномерного очищения. Во-вторых, необходимо медленно помассировать кожу кончиками пальцев аккуратными круговыми движениями.

В-третьих, следует помыть голову шампунем второй раз для максимального очищения, отметил Ферретти. В заключение он призвал отказаться от спешки во время водных процедур и тщательно промывать волосы после удаления загрязнений.

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