18:21, 16 марта 2026

Россиянам раскрыли технику обратного мытья головы

Стилист Дубинин: Стало популярно мыть голову кондиционером перед шампунем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Стилист Владимир Дубинин раскрыл россиянам необычную технику мытья головы. Его комментарий публикует Life.ru.

По словам эксперта, в настоящее время популярным стал метод удаления загрязнений Reverse Washing, или «обратное мытье». В том числе его рекомендуют американские люксовые бренды косметики. Данный способ заключается в том, чтобы сначала наносить на волосы кондиционер, а затем шампунь.

Указанный прием помогает людям с несколькими типами прядей, отметил эксперт. «Тем, кто красит волосы и хочет дольше сохранить цвет без желтизны — например, холодный оттенок — кондиционер помогает удерживать пигмент. Сухие кончики получают дополнительное питание и увлажнение. А для тонких волос, жирных у корней, это способ добиться ухода без утяжеления после масок и кондиционеров», — пояснил собеседник издания.

В ноябре 2025 года хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган назвал правильную последовательность действий во время принятия душа.

