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11:16, 25 июня 2026Экономика

Продажи российской рыбы в Европе упали

РИА Новости: Экспорт российской рыбы в Евросоюз в январе-апреле упал на 35 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев 2026 года продажи российской рыбы в страны Евросоюза упали на 35 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,65 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Отдельно в апреле экспорт снизился на 26 процентов в годовом выражении и на четыре процента — в месячном, до 437,4 миллиона евро. Вместе с тем в этот месяц Россия заняла 11-е место среди поставщиков рыбы в ЕС, в то время как годом ранее она находилась на 18-м.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай вырос на 53 процента в денежном выражении, до 2,06 миллиарда долларов.

Вместе с тем в мае Грузия увеличила экспорт рыбы в Россию до максимального значения в денежном выражении за всю историю статистических наблюдений — это 1,3 миллиона долларов.

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