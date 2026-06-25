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10:28, 25 июня 2026Россия

Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло

Губернатор Гусев: Число жертв ракетной атаки на Воронеж возросло до шести человек
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число жертв ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж 22 июня возросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Он разъяснил, что поисковые работы завершились. По данным Гусева, последняя пропавшая без вести была найдена под завалами без признаков жизни.

Воронежский губернатор указал, что число пострадавших сейчас составляет 68 человек. 21 жителю продолжают оказывать медицинскую помощь.

Гусев отметил, что начались выплаты компенсаций родственникам жертв. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку, подчеркнул глава приграничного региона.

22 июня украинские военные атаковали Воронеж ракетами. Официально власти не называли примененное украинской стороной вооружение, однако военкоры и военблогеры предполагают применение Storm Shadow и новых американских ракет ERAM.

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