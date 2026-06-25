Жителей одной страны призвали эвакуироваться

Жителей юго-запада Японии призвали эвакуироваться из-за мощных ливней

Жителей юго-запада Японии призвали эвакуироваться из-за мощных ливней. Об этом сообщили в главном пожарном управлении страны.

Рекомендации об эвакуации получили более 730 тысяч жителей пяти префектур — Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима. В ведомстве предупредили, что в ближайшее время в регионе ожидаются разливы рек и оползни на фоне мощных ливневых дождей.

Ранее в тот же день у берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 6,9. Эпицентр явления находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле. От подземных толчков магнитудой 7,1 обрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.