США раскрыли число переданных Киеву ракет и снарядов с начала спецоперации

США передали Украине 660 тысяч ракет и снарядов с начала спецоперации

С начала специальной военной операции США передали Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Об этом сообщает «Интерфакс»

Также выяснилось, что по документам Украина получила от Пентагона 41 тысячу переносных противотанковых комплексов. 1, 4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 18 катеров и около 63,8 миллиона патронов для стрелкового оружия.

Общий груз военной помощи составил более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники. Для транспортировки было совершено 754 авиарейса. Кроме того, были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров.

Ранее 13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System) дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году». Помимо прочего, в перечень вошли противокорабельные ракеты «Гарпун» и две тысячи ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.

