Россиянка убила дочь и новорожденную внучку

СК: убившая дочь и новорожденную внучку жительница Кубани ждет судебный приговор

Россиянка, убившая собственную дочь и новорожденную внучку на Кубани, ждет судебный приговор в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери. Не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка, обвиняемая решила убить его сразу после рождения. Она не сообщила о беременности дочери в медучреждения и запретила девушке рассказывать о своем положении другим.

Дочь фигурантки самостоятельно родила девочку у себя дома 23 сентября. Узнав об этом, злоумышленница приехала к ней домой и убила новорожденного, а затем бросила свою дочь в тяжелом послеродовом состоянии и уехала из города.

Спустя три дня роженица умерла. О смерти девушки сообщила ее подруга, обнаружившая тело.

Обвиняемую заключили под стражу. Ей вменяется совершение преступлений по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего» и части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в США не знавшие друг о друге любовницы одного мужчины попытались убить его. 22-летняя Эмбер Маллинз и 27-летняя Эшли Клайн были арестованы 12 сентября. Маллинз обвиняют в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами, а Клайн — в нападении и нанесении увечий.