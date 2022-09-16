Не знавшие друг о друге любовницы одного мужчины попытались убить его

Две женщины напали на возлюбленного, с которым встречались, не зная друг о друге

В США арестовали двух женщин из города Мертл-Бич, штат Южная Каролина, попытавшихся убить возлюбленного, с которым встречались, не зная друг о друге. Об этом сообщает True Crime Daily.

22-летняя Эмбер Маллинз и 27-летняя Эшли Клайн были арестованы 12 сентября. Маллинз обвиняют в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами, а Клайн — в нападении и нанесении увечий. Жертвой американок стал один мужчина.

Согласно ордеру на арест, 8 сентября Маллинз, находясь в спальне своего дома, обвинила сожителя в том, что он изменял ей с Клайн. При этом вторая любовница также находилась в комнате. После перепалки, Маллинз пошла на кухню и вернулась обратно с ножом. Женщины напали на мужчину, причем Клайн держала его, а Маллинз наносила удары. Пострадавший получил раны ноги и шеи.

В полиции уточнили, что в июне Маллинз уже арестовывали по обвинениям в нападении и попытке убийства.

Клайн освободили под залог в размере 7,5 тысячи долларов (около 455 тысяч рублей), а Маллинз остается под стражей, так как из-за предыдущих обвинений ей отказали в освобождении под залог. О тяжести травм, полученных мужчиной, не сообщается. Расследование нападения продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Индианаполис застала возлюбленного с соперницей и убила его. Женщина задавила мужчину автомобилем.