Женщина застала возлюбленного с соперницей и убила его на месте

Daily Mail: американка выследила изменника при помощи AirTag и задавила его автомобилем

Жительница американского города Индианаполис, штат Индиана, выследила изменившего ей возлюбленного и задавила его автомобилем. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Гэйлин Моррис заподозрила 26-летнего Андре Смита в измене. Чтобы проверить свою догадку, она стала следить за его перемещениями при помощи Apple AirTag и застала его в пабе, куда он пришел с любовницей.

Подъехав к заведению, женщина устроила скандал. Сначала она схватила пустую винную бутылку и бросила ее в соперницу. Бутылка не попала в цель, так как Смит вмешался и поймал ее. Через несколько минут сотрудники паба попросили всех участников любовного треугольника покинуть заведение. Оказавшись на парковке перед пабом, американка села за руль своей машины, сбила изменника и три раза переехала его автомобилем. Тот скончался на месте.

После убийства Моррис выбежала из машины и погналась за соперницей, но прибывшие на место происшествия полицейские арестовали ее. Любовница Смита не пострадала.

Моррис содержится в тюрьме округа Мэрион, ей предъявилено обвинение в убийстве. Прокуроры округа будут добиваться предъявления женщине дополнительных обвинений.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором ее приятельница решила отомстить бывшему возлюбленному неожиданным способом. Во время отдыха в Египте она распаковала чемодан рядом с бассейном и начала выбрасывать его одежду в воду.