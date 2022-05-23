Узнавшая об измене девушка придумала неожиданный способ мести

Daily Star: девушка отомстила парню за измену на отдыхе, выбросив одежду в бассейн

Пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором ее приятельница решила отомстить бывшему возлюбленному неожиданным способом. Пара отдыхала в Египте, когда девушка узнала об измене бойфренда во время его недавней поездки с друзьями на Ибицу, сообщает Daily Star.

В ролике рассерженная девушка тащила чемодан и кричала на молодого человека. После этого она распаковала чемодан рядом с бассейном и начала выбрасывать его одежду в воду. Парень был зол на партнершу и стал кричать на нее, выражая надежду, что ее выгонят из отеля.

Пользователи TikTok поддержали девушку и оценили придуманный ею способ мести. Они также предложили ей выбросить в воду все гаджеты, ценные вещи и билет на самолет изменника.

Однако после пойманный на предательстве бойфренд стал утверждать, что вовсе не изменял героине ролика. Он сообщил, что на самом деле расстался с ней еще перед путешествием на Ибицу, но у них уже была забронирована поездка в Египет, поэтому они решили отдохнуть вместе как друзья.

Ранее сообщалось, что девушка решила отомстить бывшему возлюбленному и добилась его ареста и заключения под стражу на 81 час. Она создала 30 фальшивых аккаунтов и с каждого из них написала себе десятки сообщений с угрозами якобы от имени ее бывшего партнера.