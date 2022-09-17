В Греции осудили отправку оружия на Украину

ΕΡΤ: бывший премьер Греции Алексис Ципрас осудил отправку оружия на Украину

Лидер оппозиции Греции, председатель партии СИРИЗА (Syriza) и бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас осудил отправку оружия на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир государственного телеканала ΕΡΤ.

Во время выступления на 86-й Международной выставке в Салониках политик прокомментировал информацию о том, что Греция направит на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1. Взамен она получит столько же немецких бронемашин.

«Мы, СИРИЗА, здесь, чтобы в очередной раз обновить место нашей страны на международной геополитической сцене. Не как передовой и небезопасный аванпост Запада, не как страна, которая отправляет оружие на Украину и становится стороной кризиса, но как сила мира и стабильности. Мост, а не аванпост», — подчеркнул Ципрас.

Ранее стало известно, что сделка по обмену боевыми машинами пехоты между Грецией и Украиной почти завершена. Это означает, что Германия вскоре передаст Греции 40 БМП Marder, а Греция, в свою очередь, передаст Украине 40 своих БМП-1 советского производства.