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Раненный на Украине итальянский журналист прошел лечение в России

РКК: итальянский журналист Сорби, подорвавшийся на мине в Херсоне, прошел лечение в РФ

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Раненный под Херсоном журналист из Италии Маттиа Сорби прошел лечение в больнице в Крыму и собирается вернуться на родину. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский Красный Крест.

В ведомстве уточнили, что состояние здоровья иностранца стабильное. В скором времени его доставят в Милан.

8 сентября Минобороны России заявило о провокации Киева с участием итальянца. 29 августа Сорби в сопровождении двух военных в украинской форме отправился на такси к линии соприкосновения с зоной боевых действий на Николаево-Криворожском направлении. Иностранец рассказал, что в какой-то момент бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили остановить машину. «Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ», — заявили в Минобороны.

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Такси с журналистом внутри продолжило движение по запланированному маршруту и наехало на украинскую мину. В результате водитель автомобиля погиб на месте, а итальянец получил тяжелые ранения. Украинские спецслужбы намеривались дождаться гибели Сорби, чтобы обвинить Россию в его убийстве, отметили в военном ведомстве.

Российские военные увидели подрыв гражданской машины на мине и поспешили к месту взрыва, несмотря на обстрел с украинских позиций. Бойцы Вооруженных сил России помогли Сорби выбраться из горящего автомобиля и оказали ему первую помощь. После этого мужчину доставили в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями. Затем из Херсона Сорби отправили в Крым, где его взял под опеку Российский Красный Крест.

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Елизавета Новикова
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