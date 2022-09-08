Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о провокации Киева с участием итальянского журналиста

Минобороны заявило, что Украина устроила провокацию с участием итальянского журналиста
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Киев устроил провокацию с участием раненого итальянского журналиста под Херсоном. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале..

По данным ведомства, 29 августа итальянский журналист Маттиа Сорби в сопровождении двух военных в украинской форме отправился на такси к линии соприкосновения с зоной боевых действий на Николаево-Криворожском направлении. Иностранец рассказал, что в какой-то момент бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили остановить машину. «Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ», — заявили в Минобороны.

Такси с журналистом внутри продолжило движение по запланированному маршруту и наехало на украинскую мину. В результате водитель автомобиля погиб на месте, а итальянец получил тяжелые ранения. Украинские спецслужбы намеривались дождаться гибели Сорби, чтобы обвинить Россию в его убийстве, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные увидели подрыв гражданской машины на мине и поспешили к месту взрыва, несмотря на обстрел с украинских позиций. Бойцы Вооруженных сил России помогли Сорби выбраться из горящего автомобиля и оказали ему первую помощь. Сейчас итальянский журналист, получивший множественные осколочные ранения, находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное, заключили в Минобороны.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее ведомство сообщало о попытке провокации Киева на Запорожской АЭС. По данным Минобороны, специально обученные «представители СМИ» с Украины, из США и Великобритании должны были ехать в кортеже МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сообщить в присутствии миссии мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева — машины журналистов без согласования были прикреплены к кортежу миссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.