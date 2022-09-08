Минобороны заявило о провокации Киева с участием итальянского журналиста

Минобороны заявило, что Украина устроила провокацию с участием итальянского журналиста

Киев устроил провокацию с участием раненого итальянского журналиста под Херсоном. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале..

По данным ведомства, 29 августа итальянский журналист Маттиа Сорби в сопровождении двух военных в украинской форме отправился на такси к линии соприкосновения с зоной боевых действий на Николаево-Криворожском направлении. Иностранец рассказал, что в какой-то момент бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили остановить машину. «Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ», — заявили в Минобороны.

Такси с журналистом внутри продолжило движение по запланированному маршруту и наехало на украинскую мину. В результате водитель автомобиля погиб на месте, а итальянец получил тяжелые ранения. Украинские спецслужбы намеривались дождаться гибели Сорби, чтобы обвинить Россию в его убийстве, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные увидели подрыв гражданской машины на мине и поспешили к месту взрыва, несмотря на обстрел с украинских позиций. Бойцы Вооруженных сил России помогли Сорби выбраться из горящего автомобиля и оказали ему первую помощь. Сейчас итальянский журналист, получивший множественные осколочные ранения, находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное, заключили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало о попытке провокации Киева на Запорожской АЭС. По данным Минобороны, специально обученные «представители СМИ» с Украины, из США и Великобритании должны были ехать в кортеже МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы сообщить в присутствии миссии мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева — машины журналистов без согласования были прикреплены к кортежу миссии.