«Ватиканские новости»: кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине

Кардинал из Ватикана Конрад Краевский попал под обстрел на Украине. Об этом в субботу, 17 сентября, он рассказал «Ватиканским новостям», на которые ссылается ТАСС.

По его словам, это произошло, когда он раздавал гуманитарную помощь гражданам. Краевский отметил, что впервые не знал, что сделать и как скрыться от обстрелов. Уточняется, что кардинал не пострадал. Место и время, где представитель Ватикана попал под обстрел, не раскрываются. Об остальных подробностях происшествия также не сообщается.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск не занимает политической позиции касательно конфликта на Украине, а защищает жизнь. При этом в коммюнике Святого Престола говорится, что специальная военная операция — это «инициированная Российской Федерацией война» на Украине. Франциск не принимает действия Москвы и считает их «морально несправедливыми, неприемлемыми, варварскими, бессмысленными и отвратительными».

Незадолго до этого обозреватель IL Fatto Quotidiano Марко Полити заявил, что давление президента Украины Владимира Зеленского на Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Он также напомнил, как в ходе последнего разговора Зеленский сообщил, что Украине необходима помощь религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.