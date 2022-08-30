В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине

Ватикан заявил, что папа Римский не занимает политической позиции по Украине

Папа Римский Франциск не занимает политической позиции по конфликту на Украине, а защищает жизнь. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Святого Престола, сделанном в ответ на полемику вокруг вопроса о том, какую сторону занимает великий понтифик в украинском кризисе.

«Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу [российско-украинскому конфликту] следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

При этом в коммюнике Святого Престола говориться, что российская специальная военная операция — это «инициированная Российской Федерацией крупномасштабная война» на Украине. В нем сказали, что Франциск осуждает действия Москвы, как «морально несправедливые, неприемлемые, варварские, бессмысленные и отвратительные».

Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал Папу Римского Франциска. Недовольство Юраша вызвали слова великого понтифика о том, что политолог и журналист Дарья Дугина, погибшая при взрыве в Подмосковье, является одной из «невинных жертв войны».

«Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?» — обратился дипломат к Папе Римскому. Он также написал, что его «разочаровала» позиция Франциска.