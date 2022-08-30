В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине
Папа Римский Франциск не занимает политической позиции по конфликту на Украине, а защищает жизнь. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Святого Престола, сделанном в ответ на полемику вокруг вопроса о том, какую сторону занимает великий понтифик в украинском кризисе.
«Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу [российско-украинскому конфликту] следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — сообщили в пресс-службе Ватикана.
При этом в коммюнике Святого Престола говориться, что российская специальная военная операция — это «инициированная Российской Федерацией крупномасштабная война» на Украине. В нем сказали, что Франциск осуждает действия Москвы, как «морально несправедливые, неприемлемые, варварские, бессмысленные и отвратительные».
Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал Папу Римского Франциска. Недовольство Юраша вызвали слова великого понтифика о том, что политолог и журналист Дарья Дугина, погибшая при взрыве в Подмосковье, является одной из «невинных жертв войны».
«Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?» — обратился дипломат к Папе Римскому. Он также написал, что его «разочаровала» позиция Франциска.