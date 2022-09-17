Читатели Le Figaro назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы

Читатели французской газеты Le Figaro в комментариях под публикацией в Twitter назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай поражением Европы и увидели перспективу лишиться российского газа.

«Европа добилась только одного: лишила нас газа», — написал пользователь @Protago07500271.

Комментатор с никнеймом @GarciaVirginie9 предположил, что новый газопровод заменит поставки по «Северному потоку-2», и даже в случае нормализации отношений с Россией европейским странам придется «ставить крест на газе».

«Европейская стратегия просчиталась, и мы за это заплатим. Мировой сдвиг в Азию. Крах Европы», — добавил @laguiloute.

Пользователь @ Тесса28725650 заявил, что Россия поможет БРИКС развиваться в области экономического сотрудничества, в то время как «Запад выдохнется из-за проблем».

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что «Сила Сибири-2» может стать фактической заменой для России «Северного потока-2».

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году, а завершиться — в 2029. Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.

