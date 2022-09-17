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В Минобороны обвинили Киев в возобновлении провокаций на ЗАЭС

МО РФ: Киев своими провокациями на ЗАЭС создает угрозу техногенной катастрофы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев возобновил провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в субботу, 17 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что в течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от ЗАЭС.

Отмечается, что всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Подразделения украинских военных были подавлены ответным огнем. В Минобороны заявили, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины в целенаправленном продолжении обстрелов энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать ЗАЭС от энергосистемы региона. Как заявил Рогов, киевские власти на данный момент возобновили подпитку Запорожской АЭС.

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Алина Гончарова
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