Рогов: Киев обстреливает Запорожскую АЭС с целью отрезать ее от энергосистемы области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в целенаправленном продолжении обстрелов энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) от энергосистемы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Рогов, киевские власти на данный момент возобновили подпитку Запорожской АЭС. «Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему», — пояснил он.

Ранее Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС повысит риск проникновения на ее территорию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и тогда «ядерный терроризм выйдет на совершенно новый уровень».

До этого Рогов назвал предвзятой резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ЗАЭС. Он выразил недовольство тем фактом, что в постановлении МАГАТЭ украинские силы не были обозначены как главный и единственный виновник обстрелов Запорожской АЭС.