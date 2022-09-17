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В России предложили запретить введение санкций на поставки лекарств

Фонд «Круг добра» разработает международные акты, запрещающие ввод санкций на лекарства

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Российский фонд «Круг добра» предложил разработать международные акты, запрещающие введение санкций на предоставление медпомощи и поставки лекарств. Об этом сообщила директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря, передает РИА Новости.

По ее словам, организация внимательно относится к сигналам пациентов и их беспокойству по поводу перебоев с доставкой препаратов из-за рубежа. Фонд получил открытое обращение по поводу возможных рисков и перебоев и запросит подтверждение обязательств у фармацевтических компаний.

Кудря указала, что «Круг добра» проанализирует ситуацию совместно с Минздравом и разработает возможные меры, чтобы пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения.

«Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов — может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой», — подчеркнула она.

Ранее «Комменсантъ» сообщал, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.

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Марина Совина
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