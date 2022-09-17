В России предложили запретить введение санкций на поставки лекарств

Фонд «Круг добра» разработает международные акты, запрещающие ввод санкций на лекарства

Российский фонд «Круг добра» предложил разработать международные акты, запрещающие введение санкций на предоставление медпомощи и поставки лекарств. Об этом сообщила директор по внешним коммуникациям фонда Анна Кудря, передает РИА Новости.

По ее словам, организация внимательно относится к сигналам пациентов и их беспокойству по поводу перебоев с доставкой препаратов из-за рубежа. Фонд получил открытое обращение по поводу возможных рисков и перебоев и запросит подтверждение обязательств у фармацевтических компаний.

Кудря указала, что «Круг добра» проанализирует ситуацию совместно с Минздравом и разработает возможные меры, чтобы пациенты не столкнулись с угрозой прерывания лечения.

«Обращение к международным структурам, разработка соответствующих международных документов — может быть частью этой работы, но не единственной профилактической мерой», — подчеркнула она.

Ранее «Комменсантъ» сообщал, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.

