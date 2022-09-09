«Ъ»: россияне лишатся лекарств нового поколения из-за ухода глобальных фармкомпаний

Приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В исследовании учтены портфели разработок 20 крупнейших международных фармкомпаний по выручке и ряда биотехнологических стартапов. Оценку делали на основе препаратов, которые проходят хотя бы первую фазу клинических исследований — в сумме шесть тысяч перспективных разработок. Обычно на рынок попадают лишь 5–10 процентов препаратов — это минимум, чтобы окупить инвестиции, рассказал руководитель центра Кирилл Песков.

После начала военных действий на Украине из России ушли такие производители лекарств, как Janssen, Novartis, Lilly, AbbVie, MSD и Pfizer — новые клинические исследования и набор пациентов в текущие испытания больше не проводятся. Однако для регистрации большинства лекарств производителю необходимо закончить клинические испытания в стране, объясняют эксперты.

Центр при университете имени И. М. Сеченова сообщил, что ряд глобальных компаний сейчас разрабатывают препараты, способные изменить подходы к лечению нескольких форм раковых заболеваний. Среди перспективных направлений — мультиспецифичные биопрепараты, генную терапию и другие. Наибольшее число разработок зафиксировано у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, AstraZeneca, заявил Кирилл Песков.

После сворачивания деятельности в России иностранными компаниями упало число одобренных Минздравом исследований. За июль-август было выдано 97 разрешений — на 24 процента меньше, чем в 2021 году. Доля зарубежных компаний среди всех получивших документ — 17,5 процента против 50,8 процента годом ранее.

Часть разрешений получили разработчики российских оригинальных препаратов. В частности, «Биокаду» одобрили проведение испытаний препарата против спинальной мышечной атрофии, а «Генериум» получил разрешения на три оригинальных препарата — одним из них является биспецифическое антитело, разработанное против острого лимфобластного лейкоза. По словам Кирилла Пескова, это единственный такой проект в разработке российских компаний.

Отечественным компаниям не под силу заместить на рынке все аналоги международных разработок, подытожил руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный. Простое воспроизведение уже выведенных на рынки лекарств, создание простых, низкомолекулярных веществ займет 3-5 лет, а сложных биомолекул — до десяти лет без гарантий на успех. Ясный добавил, что дополнительные трудности возникают из-за перебоев с поставками оборудования и реагентов, а также оттоком специалистов. Чтобы наладить ситуацию на рынке, следует облегчить вывод лекарств на российский рынок — отменить обязательные локальные исследования или разрешить импорт лекарств в иностранной упаковке.

Ранее стало известно, что выйти на рынок производства лекарственных средств в России решил один из крупнейших российских производителей средств защиты растений и семян «Щелково Агрохим». Концерн намерен выпускать препараты для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.