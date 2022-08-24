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Российский производитель удобрений начнет выпускать лекарства

Российский производитель удобрений «Щелково Агрохим» начнет выпускать лекарства

Фото: Michael Chacon / Unsplash

Один из крупнейших российских производителей средств защиты растений и семян «Щелково Агрохим» намерен выйти на рынок производства лекарственных средств. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал владелец компании Салис Каракотов.

По его словам, «Щелково Агрохим» начнет выпускать препараты для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. Помимо основных направлений, компания хочет заняться производством иммуномодуляторов — аналогов известных препаратов, созданных по своим технологиям синтеза.

Каракотов рассказал, что в проект вложат 2,5 миллиарда рублей, а производство запустят уже в начале 2023 года. Объем продаж в ближайшее время оценивается в 5-10 миллиардов рублей.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объяснил желание производителя удобрений выйти на рынок лекарств тем, что он оказался практически не затронут западными санкциями, а спрос на препараты остается стабильным. Тем не менее он предупредил, что запуск производства с нуля в нынешних условиях остается весьма сложной задачей.

Для предприятия нужны оборудование, вспомогательные вещества и комплектующие, поставка которых в Россию существенно затруднена. На импортозамещение рассчитывать не стоит, поскольку в стране почти не выпускается соответствующее оборудование. Но даже при решении этих вопросов сбыт препаратов в условиях конкуренции стане сложной задачей.

Ранее сообщалось, что во втором квартале в России впервые за почти два года начали закрываться аптеки. В целом по стране их число по стране сократилось на 275 точек. Одной из причин, как указывают эксперты, стало снижение платежеспособности покупателей лекарств.

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Платон Щукин
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