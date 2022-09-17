Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными

Минтранспорта Киргизии сообщило, что таджикские военные подорвали 36-метровый мост

Фото: Kevin Lamarque / Unsplash

В Министерстве транспорта и коммуникаций Киргизии сообщили РИА Новости о том, что таджикские солдаты подорвали 36-метровый мост на границе.

«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — заявил представитель ведомства.

Он также добавил, что боевые действия начались внезапно, в связи с чем на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника, о состоянии которой ничего не известно и которую нет возможности эвакуировать в настоящее время.

Ранее пограничная служба Киргизии рассказала об очередном обстреле со стороны Таджикистана. Отмечается, что Таджикистан нарушил договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, открыв огонь из стрелкового и группового оружия по пограничному пункту «Карамык» в Чон-Алайском районе Ошской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада
В Азербайджане высказались о ситуации в регионе
ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО
В Херсоне прозвучала автоматная стрельба очередями
В Донецке прогремели мощные взрывы
Российского журналиста задержали в Белгороде
МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы
В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.