В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными

Минтранспорта Киргизии сообщило, что таджикские военные подорвали 36-метровый мост

В Министерстве транспорта и коммуникаций Киргизии сообщили РИА Новости о том, что таджикские солдаты подорвали 36-метровый мост на границе.

«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — заявил представитель ведомства.

Он также добавил, что боевые действия начались внезапно, в связи с чем на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника, о состоянии которой ничего не известно и которую нет возможности эвакуировать в настоящее время.

Ранее пограничная служба Киргизии рассказала об очередном обстреле со стороны Таджикистана. Отмечается, что Таджикистан нарушил договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, открыв огонь из стрелкового и группового оружия по пограничному пункту «Карамык» в Чон-Алайском районе Ошской области.