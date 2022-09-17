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Киргизия сообщила об очередном обстреле со стороны Таджикистана

Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана и нарушении им договоренностей

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Пограничная служба Киргизии сообщила об очередном обстреле со стороны Таджикистана. Об этом пишет «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что Таджикистан нарушил договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, открыв огонь из стрелкового и группового оружия по пограничному пункту «Карамык» в Чон-Алайском районе Ошской области. Там также отметили, что по состоянию на 18:20 (15:20 по Москве) обстановка на киргизско-таджикском участке границы была напряженной.

Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана началось 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 17 сентября они провели переговоры, по итогам которых таджикская сторона прекратила обстрел позиций киргизских пограничников.

По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 человека, пострадал 121. Из приграничной области страны эвакуировали более 136 тысяч человек.

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Сергей Истомин
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