Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло

Минздрав Киргизии: число пострадавших на таджикской границе граждан возросло до 121

Минздрав Киргизии сообщил об увеличении числа граждан, пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном. Новые данные публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

«По состоянию на 17 сентября 2022 года 14:00 часов (11:00 по Москве) всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Киргизии разместил данные о 24 погибших и 103 пострадавших жителях республики в результате конфликта.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.