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Лукашенко рассказал о подготовке за рубежом госпереворота в Белоруссии

Лукашенко: за рубежом формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии

Фото: Foreign Ministry of Uzbekistan / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«На территории этих государств, и особенно в Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращении нас [Белоруссии] в 1939 год (когда западная Белоруссия находилась в составе Польши)», — сказал Лукашенко.

При этом он заверил, что исконно национальные границы государства будут защищены.

В 2021 году белорусский лидер заявлял, что Запад пытался устроить госпереворот в Белоруссии, поскольку страна является ключом ко всему постсоветскому пространству. Для этого использовались самые разные способы «вплоть до террористических атак, ритуальных убийств, вооруженного мятежа», утверждает президент. Однако после долгого противостояния общественно-политическая ситуация в стране нормализовалась, заявил он.

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Варвара Кошечкина
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