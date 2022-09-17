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В Италии назвали неэффективными санкции ЕС против России

Итальянский политик Сальвини назвал неэффективными санкции ЕС против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини назвал неэффективными санкции Евросоюза против России. Об этом он заявил в интервью газете El Pais, передает ТАСС.

«Я сказал, что они есть, мы их одобрили. Но кто за них платит? Также итальянские рабочие? Так что я прошу, чтобы ЕС также их защитил. Хотите продолжать санкции, которые неэффективны? Мне не кажется, что они остановили войну», — сказал Сальвини.

Политик добавил, что Италия всегда одобряла помощь Украине и санкции, но отметил, что за них не могут платить рабочие.

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Сальвини также заявил, что спецслужбы Италии опровергли «какую-либо причастность итальянских партий к российскому финансированию». Он добавил, что ответственные за национальную безопасность страны отрицают влияние России на демократию Италии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что близкие к России страны Европы страдают от санкций. По его словам, введенные меры наносят государствам сильный ущерб и грозят стереть немалую часть успехов, которых они добились за последние годы. Орбан добавил, что санкции ЕС ввергают Венгрию в серьезный экономический кризис.

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Сергей Истомин
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