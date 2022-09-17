Названы новые возможные покупатели половины российской нефти

Bloomberg: Бразилия и Ближний Восток могут купить около 50% российской нефти вместо ЕС

Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой Евросоюз (ЕС) запретит в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

Среди возможных покупателей около 50 процентов российской нефти вместо ЕС компания называет Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и некоторые страны Ближнего Востока. В Kpler полагают, что они смогут закупать до одного миллиона баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой.

При этом страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить объемы нефти, ранее использовавшиеся внутри этих стран, на экспорт. «Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении компании.

Ранее министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф заявил, что страна не смогла купить российскую нефть, несмотря на ранее анонсированные сделки, поскольку на практике ее не хватает. По словам Тасрифа, спрос на нефть из России высок на фоне ее сравнительной дешевизны. Российская сторона предлагает покупателям скидки, которые для Urals в первой половине сентября составляли около 20 долларов за баррель по отношению к сорту Brent, в отдельные месяцы дисконт доходил до 30 процентов.

