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На Украине задумали легализовать трофейное и найденное оружие

В министерстве внутренних дел Украины допустили легализацию трофейное и найденное оружие

Фото: Pixabay

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что в новом законопроекте могут легализовать трофейное и найденное оружие, которое не было в собственности государства. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в законопроекте задумывалось, что, если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. «Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа», — сказал замминистра.

Он добавил, что необходимо предусмотреть, чтобы в случае совершения лицом, владеющим оружием, определенного количества административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкционные меры, например, временное изъятие оружия или принудительная продажа с возмещением стоимости. Бондаренко добавил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставку дальнобойных ракет. По его словам, переговоры продолжаются несмотря на заявления Соединенных Штатов о том, что они не собираются поставлять Украине эти ракеты.

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Марина Совина
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