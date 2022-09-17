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Азербайджан передал Армении тела более 30 погибших военных

Госкомиссия Азербайджана: Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военных

Фото: Shutterstock

Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана.

Ранее 17 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы страны потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

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Варвара Кошечкина
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