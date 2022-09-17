Азербайджан передал Армении тела более 30 погибших военных

Госкомиссия Азербайджана: Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военных

Баку передал Еревану тела 32 погибших армянских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана.

Ранее 17 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы страны потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.