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Россиян предупредили о риске столкнуться с недоплатой пенсии

Экономист Гиринский: при неправильном заполнении анкеты ПФР можно недополучить пенсию
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ошибка или неточность при оформлении документов в Пенсионном фонде России (ПФР) может привести к недоплате пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, это одна из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии. Чаще всего, отмечает Гиринский, такие ошибки возникают по вине самих заявителей.

«Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан», — пояснил он.

Экономист добавил, что также ошибка может произойти в связи со сбоями системы или из-за смены фамилии. У человека может появиться два ИНН или нарушится цепочка СНИЛС – ИНН.

Специалист посоветовал зайти на сайт Госуслуг и запросить уведомление о состоянии своего пенсионного счета. В случае обнаружения ошибок необходимо обратиться в отделение ПФР, чтобы их исправить.

Ранее россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока. По словам доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, накопительную часть пенсии можно получить по достижении «старого» пенсионного возраста.

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Марина Совина
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