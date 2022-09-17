Минобороны России заявило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ за сутки

Российские ракетчики и артиллеристы при поддержке авиации за минувшие сутки поразили пять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, пункты управления находились в Пискуновке, Северске, Новоукраинке, Артемовске и Камышевахе. Кроме того, российские военные поразили 53 артиллерийских подразделения и военную технику противника в 117 районах.

Также Вооруженные силы России уничтожили четыре склада с оружием и боеприпасами под Харьковом, в Запорожье и в Донецкой народной республике (ДНР).