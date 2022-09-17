В Германии выступили против поставок оружия Украине из резервов бундесвера

В Германии выступили против поставок оружия украинским военным из резервов бундесвера

Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер выступил против поставок оружия Киеву из армейских запасов Германии. Его слова в субботу, 17 сентября, цитирует ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем желание Украины получить тяжелое вооружение. Мы можем представить себе поставки, к примеру, БМП по линии оборонной промышленности. Но передача оружия и боеприпасов из запасов бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна», — заявил Вюстнер. По его словам, Германии также следует закупить замену тому оружию, которое уже было отправлено украинской армии.

За весь период спецоперации России на Украине Германия поставила в республику военные товары на сумму в 686 миллионов евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии. Он отметил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения из немецкой военной промышленности.