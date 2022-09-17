Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ в районе Берестового в ДНР

Глава Чечни Кадыров: наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что наступательный план Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое в Донецкой народной республике (ДНР) провалился. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков», — заявил он и показал на видео украинского военнослужащего, которого бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен.

Кадыров подчеркнул, что контрнаступление противника на этом участке фронта не удалось благодаря отваге и мужеству элитного формирования чеченского спецназа.

«Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех. Теперь этот некогда оболваненный наркоманом [президентом Украины Владимиром] Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное», — отметил Кадыров и добавил, что военнослужащие из Чеченской Республики с честью выполнят поставленные руководством России задачи.

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Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную властями Украины «активную контрнаступательную операцию». Глава государства предложил «посмотреть, чем она закончится».