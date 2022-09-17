Путин предложил посмотреть на исход контрнаступления ВСУ

Президент России Путин: посмотрим, чем закончится активное контрнаступление ВСУ

Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную властями Украины «активную контрнаступательную операцию». Глава государства предложил «посмотреть, чем она закончится».

Заявление Путина прозвучало во время пресс-конференции по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится», — высказался Путин.

Также президент отметил, что сейчас Москва сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре, а также на теракты на территории России. Путин пояснил, что если Киев не поймет недопустимость этих методов, будут приняты более серьезные меры.